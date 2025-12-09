Kayınpeder ve kayınbirader cinayetinde 7 kişi tutuklandı

Olay, 4 Aralık tarihinde Ergani ilçesine bağlı kırsal Canveren Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Muhsin Karaduman, boşanma aşamasında olduğu eşinin İstanbul’dan gelen babası Mehmet Cemal Talay ve kardeşi Mehmet Şah Talay ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında tabancasını kullanan Muhsin Karaduman, kayınpederi ve kayınbiraderine ateş etti. Ağır yaralanan baba ve oğlu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KAYAPINAR KIRSALINDA YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından olay yerinden kaçan Muhsin Karaduman’ın yakalanması için jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, Kayapınar ilçesi kırsalında yakalandı. Soruşturmayı genişleten ekipler, olaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

7 TUTUKLAMA 1 ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan toplam 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, cinayeti işleyen Muhsin Karaduman’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.