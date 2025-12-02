Kavgayı ayırmak istemişti: Muharrem Can Kurtuluş'un katillerinden vicdanları yaralayan savunma!

Olay, 14 Aralık 2024 günü Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği sırada otoparkta görevlileriyle tartışan 4 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

Beylikdüzü'nde otoparkta tartıştıkları kişinin önünü kesip ateş açtılar: 1 ölü

ARACININ ÖNÜNÜ KESİP ÖLDÜRDÜLER

Şüpheli 4 kişi Kurtuluş'la kavga etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi. Kurtulmuş otoparktan çıkacağı sırada 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kurtuluş'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Kurtuluş hastanede hayatını kaybetti.

SANIKALR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayla ilgili tutuklanan 3'ü tutuklu 4 sanık Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

VURUP TELEFONUNU ÇALMIŞLAR

Tanık Erkan A. beyanında, "3 sanık arasından sadece Atakan'ı gördüm. Vuran kişi araca gidip silah aldı vurulan kişi ile aramızda yarım metre mesafe vardı. Ben ateş eden kişinin silah aldığını kesin ve net olarak aldığını gördüm. Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş, bana sanıkların kendisinin telefonunu aldığını söyledi" dedi.

SANIKLARDAN VİCDANLARI YARALAYAN SAVUNMALAR

Savunma yapan tutuklu sanık Asilcan A., "Ben bir suç işlemedim. Bir suçum olmadığı için beraatımı talep ediyorum" dedi.

HEM ÖLDÜRDÜ HEM PİŞKİNCE 'YANLIŞ ANLAŞILMA' DEDİ

Sanık Atakan G., "Bu olay yanlış anlaşılma sonucu bu evreye gelmiştir. Tanık beyanlarına katılmıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı eksik hususların giderilmesi amacıyla 3 Mart'a erteledi.