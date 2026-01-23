Kastamonu TOKİ kura sonuçları

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kastamonu için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte, Kastamonu genelinde yapılacak 2 bin 380 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Kastamonu TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

Kastamonu TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kastamonu genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açılacak. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Kastamonu’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe bazında listeler sisteme geç yüklenmektedir. Yüklendiklerinde tablo güncellenecektir. Kura çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz ya da isminizi yukarıda belirtilen adreslerden TCKN ile direkt sorgulayabilirsiniz.

TOKİ Kastamonu Kura Çekilişi Canlı YayınTOKİ Kastamonu Kura Çekilişi Canlı Yayın

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez

830

Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla

Abana

63

Abana Kura Sonucu İçin Tıkla

Ağlı

100

Ağlı Kura Sonucu İçin Tıkla

Araç

80

Araç Kura Sonucu İçin Tıkla

Azdavay

63

Azdavay Kura Sonucu İçin Tıkla

Cide

100

Cide Kura Sonucu İçin Tıkla

Çatalzeytin

30

Çatalzeytin Kura Sonucu İçin Tıkla

Daday

50

Daday Kura Sonucu İçin Tıkla

Devrekani

100

Devrekani Kura Sonucu İçin Tıkla

Hanönü

50

Hanönü Kura Sonucu İçin Tıkla

İhsangazi

100

İhsangazi Kura Sonucu İçin Tıkla

İnebolu

79

İnebolu Kura Sonucu İçin Tıkla

Küre

30

Küre Kura Sonucu İçin Tıkla

Pınarbaşı

94

Pınarbaşı Kura Sonucu İçin Tıkla

Seydiler

120

Seydiler Kura Sonucu İçin Tıkla

Şenpazar

41

Şenpazar Kura Sonucu İçin Tıkla

Taşköprü

300

Taşköprü Kura Sonucu İçin Tıkla

Tosya

150

Tosya Kura Sonucu İçin Tıkla

TOPLAM

2.380

İlçe bazlı asil ve yedek hak sahibi listeleri, TOKİ’nin resmi sonuç ekranı olan https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden sorgulanmaktadır.

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada adınız çıkmadıysa nasıl iade alırsınız?

Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri, çekiliş tarihinden 5 gün sonra katılım payı iadesi için ödeme yaptıkları bankaya başvurabilir.

Ödemesini Emlak Konut Bankası veya Halkbank üzerinden yapanlar, bankaların TOKİ iade sorgulama ekranları aracılığıyla iade talebi oluşturabilir. Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise başvurularını Ziraat Mobil üzerinden tamamlayabilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Kastamonu TOKİ Fiyatları ve Ödeme Koşulları

Kastamonu TOKİ konutlarının ödeme şartları kapsamında sosyal konut projelerinde alım süreci, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade üzerinden yürütülüyor.

TOKİ’nin konut tiplerine göre açıkladığı fiyat ve taksit başlangıçları ise şöyle: 1+1 (55 m²) daireler 1.800.000 TL olup aylık taksitler 6.750 TL’den başlıyor. 2+1 (65 m²) dairelerde fiyat 2.200.000 TL, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor. 2+1 (80 m²) dairelerin fiyatı ise 2.650.000 TL olarak açıklanırken, aylık taksitler 9.938 TL’den başlıyor.

