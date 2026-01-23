Kastamonu TOKİ kura sonuçları

Kastamonu TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr

e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Kastamonu TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kastamonu genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açılacak. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Kastamonu’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe bazında listeler sisteme geç yüklenmektedir. Yüklendiklerinde tablo güncellenecektir. Kura çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz ya da isminizi yukarıda belirtilen adreslerden TCKN ile direkt sorgulayabilirsiniz.

TOKİ Kastamonu Kura Çekilişi Canlı Yayın

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez 830 Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla Abana 63 Abana Kura Sonucu İçin Tıkla Ağlı 100 Ağlı Kura Sonucu İçin Tıkla Araç 80 Araç Kura Sonucu İçin Tıkla Azdavay 63 Azdavay Kura Sonucu İçin Tıkla Cide 100 Cide Kura Sonucu İçin Tıkla Çatalzeytin 30 Çatalzeytin Kura Sonucu İçin Tıkla Daday 50 Daday Kura Sonucu İçin Tıkla Devrekani 100 Devrekani Kura Sonucu İçin Tıkla Hanönü 50 Hanönü Kura Sonucu İçin Tıkla İhsangazi 100 İhsangazi Kura Sonucu İçin Tıkla İnebolu 79 İnebolu Kura Sonucu İçin Tıkla Küre 30 Küre Kura Sonucu İçin Tıkla Pınarbaşı 94 Pınarbaşı Kura Sonucu İçin Tıkla Seydiler 120 Seydiler Kura Sonucu İçin Tıkla Şenpazar 41 Şenpazar Kura Sonucu İçin Tıkla Taşköprü 300 Taşköprü Kura Sonucu İçin Tıkla Tosya 150 Tosya Kura Sonucu İçin Tıkla TOPLAM 2.380

İlçe bazlı asil ve yedek hak sahibi listeleri, TOKİ’nin resmi sonuç ekranı olan https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden sorgulanmaktadır.

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada adınız çıkmadıysa nasıl iade alırsınız?

Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri, çekiliş tarihinden 5 gün sonra katılım payı iadesi için ödeme yaptıkları bankaya başvurabilir.

Ödemesini Emlak Konut Bankası veya Halkbank üzerinden yapanlar, bankaların TOKİ iade sorgulama ekranları aracılığıyla iade talebi oluşturabilir. Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise başvurularını Ziraat Mobil üzerinden tamamlayabilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Kastamonu TOKİ Fiyatları ve Ödeme Koşulları

Kastamonu TOKİ konutlarının ödeme şartları kapsamında sosyal konut projelerinde alım süreci, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade üzerinden yürütülüyor.

TOKİ’nin konut tiplerine göre açıkladığı fiyat ve taksit başlangıçları ise şöyle: 1+1 (55 m²) daireler 1.800.000 TL olup aylık taksitler 6.750 TL’den başlıyor. 2+1 (65 m²) dairelerde fiyat 2.200.000 TL, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor. 2+1 (80 m²) dairelerin fiyatı ise 2.650.000 TL olarak açıklanırken, aylık taksitler 9.938 TL’den başlıyor.