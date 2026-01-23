TOKİ Kastamonu Kura Çekilişi Canlı Yayın

TOKİ Kastamonu Kura Çekilişi Canlı Yayın
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kastamonu’da yapılacak kura çekiminin tarihi ve saati belli oldu. Kastamonu genelinde toplam 2 bin 380 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı yayını

Kastamonu’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14:30’da yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Kastamonu TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Kastamonu TOKİ kura çekimi; Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu’nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek.

Kastamonu’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Kastamonu’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez

830

Abana

63

Ağlı

100

Araç

80

Azdavay

63

Cide

100

Çatalzeytin

30

Daday

50

Devrekani

100

Hanönü

50

İhsangazi

100

İnebolu

79

Küre

30

Pınarbaşı

94

Seydiler

120

Şenpazar

41

Taşköprü

300

Tosya

150

TOPLAM

2.380

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi ne zaman ve nerede?

Bir sonraki TOKİ Kura çekilişi 24 Ocak Cumartesi günü saat 11:00'de, Aydın'da yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

