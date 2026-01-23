TOKİ Kastamonu Kura Çekilişi Canlı Yayın
Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı yayını
Kastamonu’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14:30’da yapılacak.
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Kastamonu TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Kastamonu TOKİ kura çekimi; Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu’nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek.
Kastamonu’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Kastamonu’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Merkez
830
Abana
63
Ağlı
100
Araç
80
Azdavay
63
Cide
100
Çatalzeytin
30
Daday
50
Devrekani
100
Hanönü
50
İhsangazi
100
İnebolu
79
Küre
30
Pınarbaşı
94
Seydiler
120
Şenpazar
41
Taşköprü
300
Tosya
150
TOPLAM
2.380
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi ne zaman ve nerede?
Bir sonraki TOKİ Kura çekilişi 24 Ocak Cumartesi günü saat 11:00'de, Aydın'da yapılacak.