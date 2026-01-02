Karlı yolda driftli 'eğlenceye' 58 bin 217 lira ceza!
Ordu’da bir sürücü, karla kaplı yolda hafif ticari aracıyla drift attı. Sürücünün tehlikeli hareketi, 58 bin 217 TL'ye mâl oldu. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Ordu'nun Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde bir sürücü, karla kaplı yolda hafif ticari aracıyla drift attı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün kimliği, İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar sonucunda tespit edildi.
Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, drift atan aracı ve sürücüsünü tespit etti.
Kar nedeniyle kayganlaşan yolda tehlikeli hareketlerde bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.
