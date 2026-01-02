Karlı yolda driftli 'eğlenceye' 58 bin 217 lira ceza!

Yayınlanma:
Ordu’da bir sürücü, karla kaplı yolda hafif ticari aracıyla drift attı. Sürücünün tehlikeli hareketi, 58 bin 217 TL'ye mâl oldu. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde bir sürücü, karla kaplı yolda hafif ticari aracıyla drift attı.

Drift atan sürücüye şok! 46 bin 392 TL ceza kesildiDrift atan sürücüye şok! 46 bin 392 TL ceza kesildi

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün kimliği, İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar sonucunda tespit edildi.

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, drift atan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

KAR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA TEHLİKELİ HAREKETE 58 BİN 217 LİRA CEZA

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda tehlikeli hareketlerde bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti
Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti
Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
Yaptıkları ilaçlamayla 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldular: Müebbet hapisleri isteniyor
Yaptıkları ilaçlamayla 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldular: Müebbet hapisleri isteniyor