Karlı yolda driftli 'eğlenceye' 58 bin 217 lira ceza!

Ordu’da bir sürücü, karla kaplı yolda hafif ticari aracıyla drift attı. Sürücünün tehlikeli hareketi, 58 bin 217 TL'ye mâl oldu. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.