Karla kaplı yolda geri geri kaydı, temizlik işçisini sıkıştırdı!

Bartın'da kar ve buzlanma nedeniyle yoldan geri kayan çöp kamyonu, temizlik işçisini yaraladı. Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Karaköy Mahallesi Zeybekler Sokak’ta meydana geldi.

İstanbul’u kar vurdu ekipler alarma geçti! Trafik yoğunluğu yüzde 81’i gördü

Dik bir rampadan çıkan belediye çöp kamyonu, kar ve buz nedeniyle kontrolden çıkarak geriye doğru kaydı ve toprak zemine çarptı. Kamyonun arkasında bulunan Gökhan Akgün (45), kamyon ile toprak zemin arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve buzlanma nedeniyle ambulansın bölgeye ulaşması güçleşirken, iş makineleriyle ambulans ve ekipler kazaya müdahale edebildi. İtfaiye aracının da kayması sonucu ekipler yaralıya güçlükle ulaştı.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından yaralanan Akgün, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.