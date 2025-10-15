Karın ağrısıyla hastaneye gitti yürüyemez hale geldi

Kentte yerel bir gazetede çalışan Aytaç Öztürk, 27 Ağustos'ta karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. İddiasına göre, burada kendisine sol kalçasından ağrı kesici bir iğne yapıldı ve ardından taburcu edildi. Ancak bir süre sonra sol bacağında şiddetli ağrılar hissetmeye başlayan Öztürk, ağrıların dayanılmaz bir hal alması üzerine 31 Ağustos'ta ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEUN Hastanesi'ne getirildiğinde yürüyemeyen ve bacağında ödem oluşan Öztürk'ün bacağı alçıya alındı. Yapılan tetkikler sonucunda kendisine "Düşük ayak sendromu" tanısı konuldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde 23 gün boyunca tedavi gören Öztürk, taburcu edildikten ve 24 Ekim'e kadar iş göremez raporu aldıktan sonra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

"HİÇBİR TETKİK YAPILMADAN İĞNE VURULDU"

Hastaneden taburcu olmasına rağmen tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Aytaç Öztürk, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"28 Ağustos akşamı karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Orada bana ağrı kesici iğne yapıldı. Yalnız hiçbir şekilde ne kan tahlili ne röntgen filmi çekildi. Sadece karnıma dokunuldu, doktor, 'gaz sancısı var' deyip beni iğneye sevk etti. Yapılan iğneden 2 gün sonra benim ayağımda bir ödem oluşmaya başladı, bir şişlik. Kalçadan gelen bir sancıydı bu. Ayağımın üzerine basamaz hale geldim. Haliyle apar topar ambulansla evden Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne getirdiler. 23 gün hastanede yattım ve şu an iş göremez haldeyim. 24 Ekim'e kadar raporluyum. Oradan bir rapor verildi. Tabii bu da aslında yanlış yapılan iğnenin sonucunu gözler önüne serebiliyor. Cumhuriyet savcılığına gelip, suç duyurusunda bulundum."

"HASARIN KALICI OLUP OLMADIĞINI SÜREÇ GÖSTERECEK"

Durumunun ciddiyetine dikkat çeken Öztürk, "Yapılan yanlış iğne sonucunda 'düşük ayak' denildi raporda. Yapılan iğneden sonra birçok kişide 'düşük ayak' olabiliyormuş. Benimki kalıcı mı değil mi süreç gösterecek. Şu anda sekerek yürüyorum, baston yardımıyla yürüyorum" diye konuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili bir inceleme başlattığı öğrenildi. İncelemeyi yürütmesi için bir muhakkik görevlendirildiği ve inceleme sonucuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı yetkililer tarafından bildirildi