Karayolları uyardı: Bu yollar trafiğe kapandı!

Hafta sonu planı yapanlar, iş seyahatine çıkanlar veya şehirlerarası yolculuk hazırlığındaki vatandaşlar için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) kritik bir son dakika uyarısı geldi. Mevsim koşulları ve altyapı ihtiyaçları nedeniyle hızlanan yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, Türkiye'nin en işlek kara yollarında trafik düzenini değiştirdi.

KGM'den yapılan resmi açıklamada, çalışma yapılan bölgelerde sürücülerin "yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları" gerektiği vurgulandı.

Peki, hangi yollarda çalışma var? Hangi illerde şeritler trafiğe kapatıldı? İşte 29 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye genelinde yol durumu raporu:

ANKARA VE KIRIKKALE ARASINDA ŞERİT KAPATMA

Başkent Ankara'yı Doğu illerine bağlayan en kritik geçiş noktalarından biri olan Ankara-Kırıkkale yolunda sürücüleri zorlu bir süreç bekliyor. Yolun 15-16. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı değiştirildi.

Dikkat: Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit tamamen trafiğe kapatıldı.

Durum: Ulaşım, kontrollü bir şekilde sadece sol şeritten sağlanıyor. Bu noktada oluşabilecek araç kuyruklarına karşı sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

ANTALYA'DA TÜNELLERDE UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA

Turizm bölgesi Antalya'da, özellikle Manavgat-Alanya hattını kullananlar için önemli bir kısıtlama başladı. Yolun 38-43. kilometreleri arasında bulunan üç kritik tünelde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım ve onarım çalışmaları start aldı.

Süre: Çalışmalar 30 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.

Saat aralığı: Çalışma saatleri 09.00 ile 23.00 arasında belirlendi. Bu saatlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

ZONGULDAK İSTİKAMETİ TAMAMEN KAPATILDI

Batı Karadeniz'de ulaşımı sağlayan Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometreleri (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle alarma geçti.

Uyarı: Çalışmalar kapsamında Zonguldak istikameti trafiğe tamamen kapatıldı.

Alternatif: Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak veriliyor.

EGE BÖLGESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

İzmir-Turgutlu Yolu: Bölgenin en işlek hatlarından biri olan yolun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması var. Ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir Yolu: Yolun 17-21. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak ilerliyor.

İÇ ANADOLU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ DİĞER ÇALIŞMALAR

Karayolları bültenine göre diğer illerdeki durum ise şöyle:

Konya (Kulu-Cihanbeyli): Yolun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapımı sürüyor. İşaretçilere dikkat edilmesi hayati önem taşıyor.

Kayseri-Pınarbaşı Yolu: 24-28. kilometrelerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım iki yönlü olarak bölünmüş yolun tek tarafından veriliyor.

Diyarbakır-Mardin Yolu: 20-21. kilometrelerdeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü ve iki yönlü sürdürülüyor.

MERSİN VE TRABZON'DA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Mersin (Silifke-Mersin): Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında, yolun 21-22. kilometrelerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon (Beşikdüzü-Trabzon): Akçaabat şehir geçişinde (42-44. km) yaya kaldırımı düzenlemesi yapılıyor. Bu sebeple Akçaabat-Trabzon yönünde ulaşım tek şeride düşürüldü.

Sürücülerin çalışma yapılan bölgelerde hız limitlerini aşmamaları ve takip mesafesini korumaları, olası kazaların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.