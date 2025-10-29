Karadağ 'vizesiz geçişi' durdurmuştu: THY'den açıklama geldi

Karadağ'da hafta sonu bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının ardından patlak veren şiddet olayları sonucunda onlarca Türk vatandaşı gözaltına alındı. Karadağ, Türklere uygulanan vize serbestisini geçici süreliğine askıya aldığını duyurdu.

Karadağ'da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarının yarın itibariyle vizeye tabii tutulacağı açıklandı.

THY YOLCULARINI UYARDI

Türk Hava Yolları (THY) konuya ilişkin bir açıklama yaparak yolcularını uyardı. Havayolu şirketinin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır. Karadağ’da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla, vizesiz olarak Karadağ’a girebileceklerdir. Maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar Karadağ’a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir" denildi.

Karadağ'daki kavganın tansiyonu düşmüyor: 'Türklere ölüm' diye bağırdılar! İşte o gerilimin perde arakası

KESİNTİ OLMADAN İADE EDİLEBİLECEK

Açıklamada, alınan karar öncesi Karadağ’a uçuşu olan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkı tanındığını da değinildi. Açıklamada, "28.10.2025 ila 31.11.2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. Bilet iade işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız 09.11.2025 (dahil) tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir. Bilet değişiklik işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden, bilet seyahat tarihini 15.12.2025 (dahil) tarihine kadar uzatabileceklerdir. Anlayışınız teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.