Kar yağınca talep arttı: Bin 500 liraya kadar çıkıyor

Bolu’da kar yağışları sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışlarıyla birlikte şişme kar kızaklarına da talep arttı.

Şişme kızak üretimi yapan Fatih Düğen, artan talep karşısında üretime hız verdiklerini söyledi. Düğen, yarıyıl tatili ve yeni kar beklentisiyle sezonun bereketli geçmesini umduklarını ifade etti.

"ÜRETİMİMİZ SADECE BOLU’YLA SINIRLI DEĞİL"

Fatih Düğen, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim üretimimiz sadece Bolu’yla sınırlı değil. İl dışına da malzeme gönderiyoruz. Onun için yeterli miktarda stoğumuz var. Üretimimiz de devam ediyor. 10-15 gün önce bir ilk karı gördük. Baya bereketli geçti. İnşallah şimdi sömestr sezonundayız, yarın yine bir kar beklentisi var. Umut ediyoruz ki biraz da bereketli olsun."

FİYATLAR NE KADAR?

Düğen, şişme kar kızaklarının fiyatlarına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: