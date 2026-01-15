Kar yağınca talep arttı: Bin 500 liraya kadar çıkıyor

Yayınlanma:
Bolu’da kar yağışıyla birlikte şişme kar kızaklarına ilgi arttı. Fiyatların 400 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıktığı belirtildi.

Bolu’da kar yağışları sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışlarıyla birlikte şişme kar kızaklarına da talep arttı.

Şişme kızak üretimi yapan Fatih Düğen, artan talep karşısında üretime hız verdiklerini söyledi. Düğen, yarıyıl tatili ve yeni kar beklentisiyle sezonun bereketli geçmesini umduklarını ifade etti.

kar-yaginca-talep-artti-bin-500-liraya-kadar-cikiyor-5-1.jpg

"ÜRETİMİMİZ SADECE BOLU’YLA SINIRLI DEĞİL"

Fatih Düğen, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim üretimimiz sadece Bolu’yla sınırlı değil. İl dışına da malzeme gönderiyoruz. Onun için yeterli miktarda stoğumuz var. Üretimimiz de devam ediyor. 10-15 gün önce bir ilk karı gördük. Baya bereketli geçti. İnşallah şimdi sömestr sezonundayız, yarın yine bir kar beklentisi var. Umut ediyoruz ki biraz da bereketli olsun."

kar-yaginca-talep-artti-bin-500-liraya-kadar-cikiyor-6-001.jpg

FİYATLAR NE KADAR?

Düğen, şişme kar kızaklarının fiyatlarına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Geçen seneye göre çok fazla fiyat değişikliği yok. Sadece maliyet artışlarını yansıttık, kendi yaptığımız ürünlere. 400 ile 600 arasında Bolu içine verdiğimiz fiyatlar. Ama şehir dışına da veriyoruz. Onları da biraz daha farklı sistemlerde yapıyoruz. Çiftlileri var, değişik tabanlı şeklinde olanları var. Onların fiyatları da bin 500’ü buluyor."

Kaynak:DHA

