Antartika değil Sivas: 45 derecelik su dışarı çıktığı an donuyor

Sivas'ta Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken 'Altınkale'de, sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle borularla travertenlere ulaştırıldığı nokta anında buza dönüşüyor.