Antartika değil Sivas: 45 derecelik su dışarı çıktığı an donuyor
Sivas Valiliği tarafından Pamukkale travertenleri model alınarak Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde kurulan Altınkale projesi, karpostallık görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Sivas'ta turizmine katkı sağlayan proje, ismini kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortudan alıyor.
Altınkale travertenlerine rengini veren 45 derece sıcaklığındaki kükürtlü termal suyun bulunduğu alan, yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
SU DIŞARI ÇIKTIĞI GİBİ DONUYOR
Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Sivas'ta hava sıcaklığı dondurucu soğukların etkisiyle sıfırın altında seyrediyor.
Travertenlere su ulaştırmak amacı ile uzatılan borulardan gelen 45 derecelik sıcak suyun, soğuk havalardan dolayı anlık olarak donma seviyesine indiği görüldü.
Termal suyun verildiği noktanın etrafında oluşan buz kütleleri dikkat çekti. Sıcak su ve buzun yan yana bir arada bulunduğu bölge, güzel görüntüler oluşturdu.
Altınkale, karlar içinden yükselen sıcak su buharı ile seyirlik görüntüler sunuyor. Altınkale'deki eşsiz kış manzarası havadan da görüntülendi.
