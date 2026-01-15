Antartika değil Sivas: 45 derecelik su dışarı çıktığı an donuyor

Yayınlanma:
Sivas'ta Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken 'Altınkale'de, sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle borularla travertenlere ulaştırıldığı nokta anında buza dönüşüyor.

Sivas Valiliği tarafından Pamukkale travertenleri model alınarak Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde kurulan Altınkale projesi, karpostallık görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sivas'ta turizmine katkı sağlayan proje, ismini kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortudan alıyor.

Altınkale travertenlerine rengini veren 45 derece sıcaklığındaki kükürtlü termal suyun bulunduğu alan, yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

sivas-buz-tuttu.jpg

SU DIŞARI ÇIKTIĞI GİBİ DONUYOR

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Sivas'ta hava sıcaklığı dondurucu soğukların etkisiyle sıfırın altında seyrediyor.

Travertenlere su ulaştırmak amacı ile uzatılan borulardan gelen 45 derecelik sıcak suyun, soğuk havalardan dolayı anlık olarak donma seviyesine indiği görüldü.

sivasta-buz-manzaralari.jpg

Termal suyun verildiği noktanın etrafında oluşan buz kütleleri dikkat çekti. Sıcak su ve buzun yan yana bir arada bulunduğu bölge, güzel görüntüler oluşturdu.

antartika-degil-sivas-buz.jpg

Altınkale, karlar içinden yükselen sıcak su buharı ile seyirlik görüntüler sunuyor. Altınkale'deki eşsiz kış manzarası havadan da görüntülendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

