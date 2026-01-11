Kar kaplanları 2 bin 270 metre yüksekte görev başında!

Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da Karayolları ekipleri tarafından ulaşımda aksama olmaması için karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Kentte son günlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, zaman zaman ulaşımda aksamalara sebep oluyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi için karla mücadele çalışmasına ara vermeden devam ediyor.

41 İŞ MAKİNESİYLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

"Kar kaplanları", 41 iş makinesiyle sorumluluk alanındaki kara yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan ve son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda çalışma başlatıldı.

4 iş makinesiyle yolun büyük bölümünü ulaşıma açan ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 270 metre yüksekteki Yukarıkent Geçidi mevkisinde zorlu hava koşullarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.