Kar kaplanları 2 bin 270 metre yüksekte görev başında!

Kar kaplanları 2 bin 270 metre yüksekte görev başında!
Yayınlanma:
Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle "kar kaplanları", 41 iş makinesiyle 2 bin 270 metre yükseklikteki Yukarıkent Geçidi’nde ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da Karayolları ekipleri tarafından ulaşımda aksama olmaması için karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Kentte son günlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, zaman zaman ulaşımda aksamalara sebep oluyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi için karla mücadele çalışmasına ara vermeden devam ediyor.

kar-kaplanlari-2-bin-270-metre-yuksekte-gorev-basinda-2.jpg

Kar bu akşam geliyor! Meteorolojiden İstanbul dahil kuvvetli yağış uyarısıKar bu akşam geliyor!

41 İŞ MAKİNESİYLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

"Kar kaplanları", 41 iş makinesiyle sorumluluk alanındaki kara yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan ve son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda çalışma başlatıldı.

kar-kaplanlari-2-bin-270-metre-yuksekte-gorev-basinda-5.jpg

İstanbul'u kırmızı kütle vurdu! Gök gürültülü sağanak ve fırtına görüş mesafesini kısalttı: Uyarı anında geldiİstanbul'u kırmızı kütle vurdu!

4 iş makinesiyle yolun büyük bölümünü ulaşıma açan ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 270 metre yüksekteki Yukarıkent Geçidi mevkisinde zorlu hava koşullarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak:AA

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Belediyelere şirket kurmada Cumhurbaşkanı onayı zorunluluğu: AKP'den yeni kanun teklifi
Belediyelere şirket kurmada Cumhurbaşkanı onayı zorunluluğu: AKP'den yeni kanun teklifi
İstanbul'da kar alarmı verildi sadece saatler kaldı! Peki okullar tatil edilecek mi?
İstanbul'da kar alarmı verildi sadece saatler kaldı! Peki okullar tatil edilecek mi?
Lodos deyip küçümsemeyin: Dehşet görüntüler Bursa'dan geldi
Lodos deyip küçümsemeyin: Dehşet görüntüler Bursa'dan geldi