Kar Erzurum'u esir aldı! Yüzlerce mahalle yolu kapandı

Yayınlanma:
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, 775 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Son bir haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından Erzurum, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının kent merkezinde yarım metreye yaklaştığı ilde, ulaşım ve günlük yaşam durma noktasına geldi.

erzurum.jpg

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Gece boyu durmaksızın devam eden yağışlar sonucunda kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreyi aşarken, yüksek rakımlı bölgelerde 1 metreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde araçlarını kar kütleleri altında bulan vatandaşlar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

erzurumda-kar-yagisi-775-mahalle-yolu-1158135-343875.jpg

KIRSALLA BAĞLANTI KESİLDİ

Erzurum'da kar yağışı en çok kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, yoğun yağış nedeniyle 775 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı durumdaki köy yollarını yeniden trafiğe açmak amacıyla bölgeye çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edilerek geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

erzurumda-kar-yagisi-775-mahalle-yolu-1158132-343875.jpg

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağacak sert esecek!Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağacak sert esecek!

KRİTİK ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini duyururken hayati bir uyarıda bulundu. Özellikle yeni kar örtüsünün mevcut tabaka üzerindeki riskine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

