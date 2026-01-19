Kar altında köpeğiyle denize girdi! Putin ve Ronaldo’ya meydan okudu

Kar altında köpeğiyle denize girdi! Putin ve Ronaldo’ya meydan okudu
Yayınlanma:
Avcılar’da kar yağışına rağmen Bekir Şen, köpeği Papi ile denize girdi. "Ne zaman kar yağsa denize girerim" diyen Şen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cristiano Ronaldo’nun buzlu suya girmesini hatırlatarak, “Gelsinler burada buz gibi havada denize girsinler de görelim” ifadelerini kullandı.

36 yıldır Avcılar'da yaşayan Bekir Şen, kar yağışının İstanbul genelinde etkisini göstermesinin ardından soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Köpeği 'Papi' ile hazırlık yaptıktan sonra denize giren Şen, o anları çevresindeki vatandaşlara cep telefonuyla kaydettirdi.

1123741-1.jpg

BEKİR ŞEN: NE ZAMAN KAR YAĞSA DENİZE GİRERİM

İstanbul’a kar yağdığında denize girme alışkanlığı olduğunu belirten Şen, "İstanbul'a ne zaman yoğun bir kar yağarsa denize giriyorum. Birkaç senedir İstanbul'a hiç kar yağmıyordu, hasret kaldık. Buz gibi havada denize girdik." dedi.

1123744.jpg

"VLADİMİR PUTİN VE RONALDO'YA MEYDAN OKUYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Futbolcu Cristiano Ronaldo'ya meydan okuduğunu belirten Bekir Şen, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cristiano Ronaldo suyun içine buz atıyor, ondan sonra buz gibi suya girdi diyorlar. Gelsinler burada buz gibi havada denize girsinler de görelim bakalım. Buradan meydan okuyorum her ikisine de. Hava soğuk, ben denizi sıcak zannediyordum. Deniz havadan da daha soğuktu, üşüdüm biraz ama değdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

