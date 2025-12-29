Kapadokya'da balon turları yapılamıyor: Yine iptal edildi

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, 26 Aralık'tan bu yana bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeye gelen turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turlarının bölgede etkili olan yağmur, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle yarın da iptal edildiği öğrenildi.

Batı Karadeniz’de kar alarmı: Bolu Dağı’nda ulaşım durdu!

BALONLARIN HAVALANMASINA ENGEL OLUYOR

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş gerçekleştirilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.