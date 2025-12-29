Kapadokya'da balon turları yapılamıyor: Yine iptal edildi

Yayınlanma:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kapadokya’da sıcak hava balonları bir kez daha havalanamadı. Rüzgâr ve yağışın etkili olduğu bölgede, uçuşlara izin verilmedi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, 26 Aralık'tan bu yana bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeye gelen turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turlarının bölgede etkili olan yağmur, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle yarın da iptal edildiği öğrenildi.

kapadokya-balon.jpg

BALONLARIN HAVALANMASINA ENGEL OLUYOR

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş gerçekleştirilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kaynak:AA

