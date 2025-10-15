Kanser hastası eşini uyurken öldürdü!

İzmir’in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki R.T., evde yatağında uyuyan kanser hastası eşi İzadiye Teker’i (69) tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından R.T., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak cinayeti itiraf etti.

İzmir’in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak’ta ikamet eden R.T. (70), evde yatağında uyumakta olan kanser hastası eşi İzadiye Teker’i (69) tabanca ile vurarak öldürdü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA 112'Yİ ARADI

R.T., olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini silahla vurduğunu itiraf etti. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, İzadiye Teker’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, cinayet zanlısı R.T.’yi evde gözaltına aldı. İzadiye Teker’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

