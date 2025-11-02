Kanal İstanbul'a karşı mücadele sürüyor

Yayınlanma:
İstanbul Barosu ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun, İstanbul Barosu Konferans Salonu'nda düzenlediği "Kanal'dan İstanbul'a Kamu Yararını Tartışıyoruz" başlıklı panelde, Kanal İstanbul Projesi masaya yatırıldı.

Panelin açılışında konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta, gelinen noktada, ortada bir ulaşım veya güvenlik projesi olmadığının görüldüğünü, Kanal İstanbul ile Boğaz’ı koruma bahanesiyle İstanbul’un gayrimenkul projesine dönüştürüldüğünü söyledi.

"MAHKEME KARARLARINA RAĞMEN İNŞAATLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Usta, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul’un sözde 'prestij projesi' olarak sunulmasıyla, İstanbul’un hassas ekosistemleri üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkmıştır. Hukuki süreçler devam ederken, planlar mahkemelerce iptal edilmiş olmasına rağmen bu alandaki inşaatlar tüm hızıyla sürmektedir. Kamuoyuna 'sosyal konut projesi' olarak doğru bir şey yapıldığı lanse edilirken, bu projelerin aslında Kanal İstanbul’un yaratacağı rant beklentileriyle bölgedeki arazileri değerlendirmek ve yeni rant alanları oluşturmak amacı taşıdığı açıktır. Sosyal konut dâhil, bu alana hiçbir yapı izni verilmemesi gerekmektedir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak, tüm bileşenlerimizle birlikte; bilimsel bilgiye, mesleki birikimimize ve kamu yararını savunma sorumluluğumuza dayanarak Kanal İstanbul projesine karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız."

"HUKUK DIŞI FİİLÎ DURUM YARATMA ÇABASI"

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kabaoğlu da milletvekili olduğu süreçte konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu araştırma önergesinin reddedildiğini hatırlattı.

Konunun uluslararası boyutlarıyla da ele alınmasını gerektiğini dile getiren Kabaoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin, Türkiye'nin de taraf olduğu Paris Anlaşması'na aykırı olduğunu gerekçeleriyle sıraladı, projenin, Türkiye’nin taraf olduğu diğer uluslararası çevre koruma sözleşmeleri açısından da önemli ihlalleri gündeme getireceğini belirtti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

