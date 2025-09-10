Kanadalı şirket pençesini Samsun'a taktı! 4 ilçeyi talan edecekler

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi’nde Kanadalı bir şirketin Dürtmen Dağı’nda maden ve altın aramak için ruhsat almaya çalıştığı iddiasına karşı köy kahvesi önünde toplandı. Alaçamlı Dütmen Vatandır Platformu ve Alaçamlılar Dayanışması’nın çağrısıyla düzenlenen toplantıya Kızlan halkının yanı sıra çevre köylerden de yoğun katılım sağlandı.

Yapılan konuşmalarda, maden faaliyetlerinin tarımı, hayvancılığı, su kaynaklarını ve doğal yaşamı tehdit ettiği ifade edilirken yurttaşlar, madenin sadece Alaçam’ı değil, Yakakent, Bafra ve Vezirköprü’yü de etkileyeceğini ileterek maden girişimine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Dürtmen Vatandır Platformu adına konuşan Hasan Uslu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen izinlere dikkat çekerek “Kanadalı şirket ister bu akşam, ister yarın sabah gelebilir. Bizim görevimiz ise bunu engellemek. Alaçam’da hiçbir kurum madene izin vermiyor; siyasi partilerden de destek var. Köylerimizde imza kampanyası başlatarak desteğimizi güçlendireceğiz. Bu topraklarda maden açılırsa tarımımız, hayvancılığımız, su kaynaklarımız ve yaşamımız yok olacak” ifadelerini kullandı.

“BU MEMLEKETİN ZEHRİNİ YEMEK BİZİM HAKKIMIZ DEĞİL”

Protestoculardan 74 yaşındaki Şükrü Toklu, “Bu memleketin soğuğunu yedik; şimdi bir de zehir mi yemek zorundayız? Bu memleketin zehrini yemek bizim hakkımız değil. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

Bölge sakinlerinden 75 yaşındaki Sadık Dinç ise, “Nefes alabileceğimiz başka bir vatanımız yok. Devlet, madeni insan yaşamından daha önemli görüyorsa buna asla izin vermeyiz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla mücadele edeceğiz” sözlerini sarf etti.

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Baki Toklu ise binlerce ağacın yok olma tehlikesine işaret etti ve “Bunun vebalini kim üstlenecek?” sorusunu yöneltti. Doğa yürüyüşçüsü Kadir Demir de, maden tehdidine ilişkin “Yıllardır bu dağlarda yürüdük, kekik kokulu yaylalarda bulunduk. Ama maden açılırsa Giresun’daki gibi dağlar yok olacak, insanlar göç etmek zorunda kalacak. Bu işin siyaseti yok, sadece doğamızı korumalıyız” sözlerini sarf etti.

“KESİNLİKLE MADENE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Alaçam Doğa Sporları Kulübünden Bediha Er, siyanür tehlikesine dikkat çekti ve “Sularımızın zehirlenmesini istemiyoruz. Yeşili seviyoruz, başka bir yerde yaşayamayız” ifadelerini kullanırken üretici Selahattin Aydoğdu, “Benim 450 koyunum var. Maden açılırsa hayvancılığımız, kekik, peynir, kuşburnu üretimimiz yok olacak. Bu iş bittiğinde nereye gideceğiz?” sözlerini iletti.

Hülya İnci, “10 yıldır içme suyumuzu buradan alıyoruz. Köyümüzü ve dağlarımızı seviyoruz, kesinlikle madene izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Derneği Başkanı Hasan Arslan da, “Dürtmen Dağı’nın altın zehriyle kirlenmesini istemiyoruz. Sağlığımızla oynanmasına karşıyız” ifadelerini kullandı. Toplantıya katılanlar, maden girişimine karşı hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini ifade edecek imza kampanyası başlatma kararı aldı.

