Kamu personeli istismarcılar için ceza indirimi istedi! CHP'den savcılığa çağrı

Kamu personeli istismarcılar için ceza indirimi istedi! CHP'den savcılığa çağrı
Yayınlanma:
Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan Rıza Ş. sosyal medya hesabından kadınları hedef alan bir paylaşımda bulundu. "Tahrik edici kıyafet ile gezenlere tecavüze edene cezada indirim uygulansın…" ifadelerini kullanan Rıza Ş.'ye siyasetçilerden tepki yağdı.

Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan Rıza Ş. sosyal medya hesabından kadınları hedef alan bir paylaşım yaptı.

"Erkekleri cinsel tahrik edici kıyafet ile gezenlere tecavüze edene cezada indirim uygulansın…" ifadelerini kullanan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tepki yağdı.

KAMU PERSONELİNDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Isparta'da 11 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan kamu personeli Rıza Ş., tahrik edici kıyafet giyen kadınlara cinsel istismarda bulunan erkeklere ceza indirimi uygulanmasını isteyerek şunları söyledi:

"Erkekleri cinsel tahrik edici kıyafet ile gezenlere tecavüze edene cezada indirim uygulansın…"

Kamu personelinin skandal paylaşımına tepki gösteren CHP Isparta İl Başkanlığı, idari ve adli makamları göreve çağırdı.

vdsd.jpg

CHP'DEN TEPKİ

CHP Isparta Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Makbule Pala, Rıza Ş.'nin paylaşımının Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi:

  • "Paylaşım sahibi Rıza Ş.’nin görevinden alınması gerekmekte olup hem idari hem de adli makamları göreve davet ediyoruz. Bu konudaki gerekli şikayetleri gerçekleştireceğiz."

"KADIN DEĞİL FAİL ERKEKTİR"

Kadınların hiçbir şekilde erkeklere cinsellik borcu olmadığını vurgulayan Pala, "Kadınlar ‘tecavüz edilebilir’ nesneler değil, insandır. Laik Türkiye Cumhuriyetinde siz erkekler bizim kıyafetimize ve yaşam biçimimize karışmayacaksınız. Tecavüzün sorumlusu kıyafetleri sebep gösterilen kadın değil, fail erkektir." değerlendirmesinde bulunarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve çağırdı:

  • "Başsavcılık re’sen harekete geçmeli, Rıza Şimşek isimli kamu personeli hakkında soruşturmaya başlamalı ve yasal süreç sonuçlanıncaya kadar tedbiren görevinden uzaklaştırmalıdır."

ÖZÜR DİLEDİ

Büro Memur Sen’in 112 Acil Çağrı Merkezi İş Yeri Temsilcisi olduğu öğrenilen Rıza Ş., gelen tepkiler üzerine yeni açıklama yaptı.

Özür dileyen ve yanlış anlaşıldığını ifade den Rıza Ş., "Burada daha önceki paylaşım da anlatmak istediğimi yanlış kelimeler kullanarak farklı algılandığım için üzgünüm. Kamuoyundan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Türkiye
Ataşehir'de orman yangını!
Ataşehir'de orman yangını!
Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı!
Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı!
Eli makineye sıkıştı: 1,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı
Eli makineye sıkıştı: 1,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı