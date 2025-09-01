Kamu personeli istismarcılar için ceza indirimi istedi! CHP'den savcılığa çağrı

Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan Rıza Ş. sosyal medya hesabından kadınları hedef alan bir paylaşım yaptı.

"Erkekleri cinsel tahrik edici kıyafet ile gezenlere tecavüze edene cezada indirim uygulansın…" ifadelerini kullanan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tepki yağdı.

KAMU PERSONELİNDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Isparta'da 11 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan kamu personeli Rıza Ş., tahrik edici kıyafet giyen kadınlara cinsel istismarda bulunan erkeklere ceza indirimi uygulanmasını isteyerek şunları söyledi:

"Erkekleri cinsel tahrik edici kıyafet ile gezenlere tecavüze edene cezada indirim uygulansın…"

Kamu personelinin skandal paylaşımına tepki gösteren CHP Isparta İl Başkanlığı, idari ve adli makamları göreve çağırdı.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Isparta Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Makbule Pala, Rıza Ş.'nin paylaşımının Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Paylaşım sahibi Rıza Ş.’nin görevinden alınması gerekmekte olup hem idari hem de adli makamları göreve davet ediyoruz. Bu konudaki gerekli şikayetleri gerçekleştireceğiz."

"KADIN DEĞİL FAİL ERKEKTİR"

Kadınların hiçbir şekilde erkeklere cinsellik borcu olmadığını vurgulayan Pala, "Kadınlar ‘tecavüz edilebilir’ nesneler değil, insandır. Laik Türkiye Cumhuriyetinde siz erkekler bizim kıyafetimize ve yaşam biçimimize karışmayacaksınız. Tecavüzün sorumlusu kıyafetleri sebep gösterilen kadın değil, fail erkektir." değerlendirmesinde bulunarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve çağırdı:

"Başsavcılık re’sen harekete geçmeli, Rıza Şimşek isimli kamu personeli hakkında soruşturmaya başlamalı ve yasal süreç sonuçlanıncaya kadar tedbiren görevinden uzaklaştırmalıdır."

ÖZÜR DİLEDİ

Büro Memur Sen’in 112 Acil Çağrı Merkezi İş Yeri Temsilcisi olduğu öğrenilen Rıza Ş., gelen tepkiler üzerine yeni açıklama yaptı.

Özür dileyen ve yanlış anlaşıldığını ifade den Rıza Ş., "Burada daha önceki paylaşım da anlatmak istediğimi yanlış kelimeler kullanarak farklı algılandığım için üzgünüm. Kamuoyundan özür dilerim" ifadelerini kullandı.