Kalyon'a Bodrum'da kötü haber! Dev projenin imar planları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’un Kızılağaç mahallesinde, iktidara yakınlığıyla bilinen ve aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Kalyon Holding’in hayata geçirmeyi planladığı tatil köyü projesine art arda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayları verildi. Son olarak 157 milyon lira yatırımla inşa edilecek 60 odalı ve 200 yatak kapasiteli 5 yıldızlı tesis için ÇED süreci tamamlandı ve olumlu sonuçlandı.

Kalyon'un 5 yıldızlı otel projesine bakanlıktan onay çıktı! Ormanlık alana tatil köyü!

Projeye ilişkin çevrecilerin eleştirileri sürerken Muğla Büyükşehir Belediyesi projenin imar planıyla ilgili olarak mahkemeye başvurdu. Muğla 1. İdare Mahkemesi ise projeyi iptal etme kararı verdi.

"YENİ BİR İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI HALİNDE..."

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.