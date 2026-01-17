Kalyon'a Bodrum'da kötü haber! Dev projenin imar planları iptal edildi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’un Kızılağaç mahallesinde, iktidara yakınlığıyla bilinen ve aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Kalyon Holding’in hayata geçirmeyi planladığı tatil köyü projesine art arda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayları verildi. Son olarak 157 milyon lira yatırımla inşa edilecek 60 odalı ve 200 yatak kapasiteli 5 yıldızlı tesis için ÇED süreci tamamlandı ve olumlu sonuçlandı.
Projeye ilişkin çevrecilerin eleştirileri sürerken Muğla Büyükşehir Belediyesi projenin imar planıyla ilgili olarak mahkemeye başvurdu. Muğla 1. İdare Mahkemesi ise projeyi iptal etme kararı verdi.
"YENİ BİR İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI HALİNDE..."
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Aras'ın paylaşımında, "Muğla’mıza önemli ve güzel iki haber verdiğimiz bu günü, Bodrum’a vereceğimiz güzel bir haberle uğurlayalım.
Bodrum’un cennet köşelerinden biri olan Kızılağaç Mahallemizde bulunan, Yalıköy Turizm AŞ’ye ait 305 Ada 1 Parsel ve yakın çevresi üzerinde; Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun sahibi olduğu Bodrum Bay adlı şirket tarafından gerçekleştirilmek istenen otel projesinin önünü açan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plânı değişikliği ile 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği işlemlerine karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde açtığımız davayı kazandık ve 2025/1518 sayılı kararıyla mahkeme, itirazımıza konu olan işlemlerin iptaline karar verdi.
Halkın yararına olmayanın Muğla’mızda var olamaması için, gerekeni yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Dolayısıyla, Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında, aynı nedenlerle yeni bir imar planı değişikliği yapılması halinde; yapılan değişikliğin iptali için yeni bir dava açacağımızın, bilinmesini istiyorum" ifadeleri yer aldı.