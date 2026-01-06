Kalyon'un 5 yıldızlı otel projesine bakanlıktan onay çıktı! Ormanlık alana tatil köyü!

Bodrum’un Kızılağaç Mahallesi’nde, 157 milyon TL’lik yatırımla 60 odalı ve 200 yatak kapasiteli bir 5 yıldızlı tatil köyü projesi hayata geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, araziyi turizm tesisi olarak firmaya 49 yıllığına tahsis ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamlayarak “ÇED Olumlu” kararı verdi.

Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!

Projeyi yürütecek olan Kalyon Holding’in bağlı şirketi İSPA İnşaat Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Tavşanburnu mevkiinde geçtiğimiz aylarda onaylanan 1200 yataklı tatil köyüne ek olarak, bu 60 odalı tesisi de inşa etmeye başladı. Hedef, inşaat çalışmalarını 36 ayda tamamlamak.

ORMANLIK ALANDA YER ALIYOR

Ancak proje, çevresel açıdan tartışmalı bir alanda yer alıyor. Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre arazi, “Önemli Doğa Alanı”, “Makilik ve Fundalık-Çalılık Alan”, “Doğal Sit Alanı” ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi” olarak işaretlenmiş durumda. Ayrıca orman tahdit haritasında arazi hâlâ “Ormanlık Alan” olarak görünüyor.