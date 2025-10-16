Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!

Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!
Yayınlanma:
Esenyurt’ta bir kahvehaneye kimliği belirsiz şüpheliler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 otomobilin camına çok sayıda mermi isabet etti. Polis, kaçan şüpheliler i.in çalışma başlattı.

Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla bir kahvehaneye ateş açıldı.

Olay akşam saatlerinde saat 20.00 civarında Sultaniye Mahallesi 614.Sokak'ta meydana geldi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliler, iş yerinin önüne gelerek araçtan uzun namlulu silahlarla inip kahvehaneye ateş açtı.

Silahlı saldırganlar daha sonra geldikleri araca binip olay yerinden uzaklaştı.

istanbul-esenyurtta-kahvehaneye-silah-965169-286645.jpg

ÖLEN YA DA YARALANAN KİMSE OLMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

istanbul-esenyurtta-kahvehaneye-silah-965166-286645-1.jpg

OTOMOBİL CAMLARINA MERMİ İSABET ETTİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında saldırıda 34 ED 5053 ve 34 AEZ 974 plakalı otomobillerin camlarına çok sayıda mermi isabet etti.

Araçlar gerekli incelemelerin yapılması için çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

