Kahvehanede polisle çatışan şüpheli etkisiz hale getirildi!

Bingöl'ün Solhan ilçesinde polisle çatışamayan giren şüpheli vurularak yakalandı.

Sabah saatlerinde Solhan ilçe merkezindeki Saman Pazarı Dörtyol mevkisinde meydana gelen olayda, polise bir kişinin sokakta buluna insanlara tabanca teşhirinde bulunduğu yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgeye gitti.

'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA BAŞLADI

Ekipler, eşkal üzerine tespit ettikleri şüpheliyle, 'dur' ihtarında bulundu. Doldur-boşalt yaptığı tabancayı polislere doğrultan şüpheli, ara sokaklara koşarak kaçmaya başladı.

Kendisini takip eden polislere hedef gözetmeksizin ateş açan şüpheli, daha sonra bir çay ocağına girerek polise ateş etmeye devam etti.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisle çatışan, ismi açıklanmayan şüpheli çatışma sırasında vurularak etkisiz hale getirildi.

Polisle çatışmaya giren ismi açıklanmayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda yaralanan şüpheli ve çevredeki 3 vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan vatandaşlardan biri tedavisinin ardından taburcu edilirken, iki vatandaşın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Bingöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan şüphelinin ise Elazığ’daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

9 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin çeşitli suçlardan 9 suç kaydı bulunduğunun tespit edildiği, olayın adliyeye intikal ettiği, adli tahkikatın ise Solhan Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’nca sürdürüldüğü bildirildi.