Kadına yönelik şiddete karşı başvurulara işlem: 4 personel işten çıkarıldı 3 memur açığa alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, Şiddete Karşı Tutum Belgesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili Cengiz Bektaş Kent Belleği ve Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Kadınların önüne barikat çekildiği anlarda: Kadına şiddetin nedenleri araştırılsın önergesi AKP- MHP oylarıyla reddedildi

Son dönemde belediyedeki taciz iddialarının gündeme gelmesinin ardından düzenlenen toplantıda, belge imzalandıktan sonraki süreçte belediye bünyesinde yapılan başvurular ve uygulanan yaptırımlar da paylaşıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 9 Temmuz 2024’te imzaladığı Şiddete Karşı Tutum Belgesi sonrasında oluşturulan komisyona bugüne kadar 39 başvuru yapıldığını aktaran Figan Erozan, başvuruların büyük bölümünün kadın personellere yönelik mobbing, taciz ve benzeri şiddet türleri olduğunu söyledi.

"4 PERSONEL İŞTEN ÇIKARILDI, 3 MEMUR AÇIĞA ALINDI"

Erozan’ın aktardığı bilgilere göre, başvurular sonrası bazı personeller hakkında açığa alma, disiplin soruşturmaları, görev yeri değişikliği ve sorumluluk görevinden alma gibi işlemler uygulandı. Bu süreçte belediyeye bağlı şirketlerde çalışan dört personel işten çıkarıldı, belediye kadrosundaki üç memur açığa alındı. İki memur hakkında disiplin soruşturması başlatılırken sekiz personele disiplin cezası verildi. Farklı birimlerde görev yapan yedi personelin görev yeri değiştirildi. Ayrıca beş dosya hakkında işlemlerin sürdüğü, sorumluluğu bulunan üç personelin görev tanımının da değiştirilerek gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Daire Başkanı Özge Demirel ise başvuruların tamamının gizlilik ilkesiyle değerlendirildiğini belirtti. Komisyonda yeni düzenlemeler yapılacağını söyleyen Demirel, "Daireye gelmekten çekinen arkadaşlarımız var. Bu korkuyu kaldırmamız gerekiyor. Buna da yeni yöntemler arıyoruz. Sizlerin de fikirleri bizim için önemli. Biz gelen tüm başvurulara komisyondan asla bilgi çıkmaz diyoruz. Dairemizde çalışan tüm personel gizlilik sözleşmesine imza attı" dedi.