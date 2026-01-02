Kadıköy'de oto galeriye operasyon: Lüks otomobiller yedieminin yolunu tuttu

Yayınlanma:
İstanbul Kadıköy'de müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar TL dolandırdığı öne sürülen şüphelinin oto galerisine operasyon düzenlendi. Bu kapsamda çok sayıda lüks araç yediemin otoparkına götürüldü.

İstanbul'da müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lire dolandırarak yurt dışına kaçtığı öne sürülen şüphelinin oto galerisine operasyon düzenlendi.

KADIKÖY'DE OTO GALERİYE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdrülüğü ekipleri, Kadıköy'ün lüks yerlerinden olan Bağdat Caddesi'ndeki uzun süredir kapalı olan oto galeride incelemelerde bulundu.

istanbul-kadikoyde-oto-galerisine-dol-1095236-325102.jpg

Oto galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

istanbul-kadikoyde-oto-galerisine-dol-1095240-325102.jpg

‘VIP dolandırıcılık’ davasında karar çıktı‘VIP dolandırıcılık’ davasında karar çıktı

LÜKS OTOMOBİLLER YEDİEMİNİN YOLUNU TUTTU

Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü.

istanbul-kadikoyde-oto-galerisine-dol-1095239-325102.jpg

İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, açılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak:DHA

