Kadıköy'de oto galeriye operasyon: Lüks otomobiller yedieminin yolunu tuttu

İstanbul'da müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lire dolandırarak yurt dışına kaçtığı öne sürülen şüphelinin oto galerisine operasyon düzenlendi.

KADIKÖY'DE OTO GALERİYE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdrülüğü ekipleri, Kadıköy'ün lüks yerlerinden olan Bağdat Caddesi'ndeki uzun süredir kapalı olan oto galeride incelemelerde bulundu.

Oto galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

LÜKS OTOMOBİLLER YEDİEMİNİN YOLUNU TUTTU

Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü.

İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, açılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.