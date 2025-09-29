Jandarmadan suç örgütüne nefes kesen operasyon! Suçüstü yakalandılar

Jandarma Genel Komutanlığı, Şasnlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir işyerine baskın yapan suç örgütü üyelerinin suçüstü yakalandığını ve gözaltına alınan 18 şahıstan 8’inin tutuklandığını açıkladı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin; şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturdukları ve bölgedeki iş insanlarına yönelik yağma girişiminde bulundukları tespit edildi.

BASKIN YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR!

Viranşehir’de bulunan bir işyerine baskın yapan şüpheliler, çalışanları silahla darbederek yağmalama yaptıkları sırada jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Örgüt elebaşı M.A. ve 17 örgüt üyesi gözaltına alınırken şahıslar hakkında ‘'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Eziyet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI!

Yakalanan şüphelilerden 8’i sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak:DHA

