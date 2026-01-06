Jandarma boruları takip etti gördüklerine inanamadı! Balık mezarlığına çevirmişler

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bir ihbar üzerine Arnavutköy Şahintepesi'nde bulunan bir gölete borular vasıtasıyla katı ve sıvı hayvansal gübre atıkları döküldüğü belirlendi.

Tedirgin eden görüntü: Balık ölümleri sürüyor!

9 ayrı işletme sahibine toplam bir milyon 327 bin 354 lira para cezası verildi. Konuya ilişkin açıklama şöyle:

"WHATSAPP İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ"