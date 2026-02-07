İzmir'deki orman yangının ardından 'rant' iddialarına yalanlama

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Karşıyaka-Yamanlar bölgesinde meydana gelen büyük yangının ardından ortaya atılan "yanan alanlar yapılaşmaya açıldı" iddialarını yalanladı. Yapılan resmi açıklamada, yanan bölgelerin anayasal güvence altında olduğu ve rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

YANGININ BİLANÇOSU VE SÜREÇ

13 Ağustos 2024 tarihinde İzmir Yamanlar Dağı’nda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 gün boyunca devam eden orman yangını, Bayraklı ve Çiğli ilçelerine de sıçrayarak bölgede geniş çaplı bir tahribata neden oldu.

Yangının bilançosu oldukça ağır gerçekleşti; alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla 17 ev tamamen yanarken, güvenlik gerekçesiyle 105 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi. Toplamda 2 bin 196 hektar orman alanının zarar gördüğü bu büyük yangın, kentin geniş bir kesiminde etkisini hissettirdi.

"YAPILAŞMA İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Müdürlük, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yanan alanların orman vasfından çıkarılarak ranta açıldığı yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yangından etkilenen alanlarda ağaçlandırma, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları planlandığı şekilde tamamlanmıştır. Saha yeniden tam yeşil örtüsüne kavuşana kadar koruma faaliyetleri sürecektir" denildi.

ORMAN SINIRI TARTIŞMASINA NETLİK GETİRİLDİ

Kamuoyunda tartışılan "orman sınırları dışına çıkarma" işlemlerine yönelik yapılan teknik açıklamada, bu sürecin son yangınlarla bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi. Yetkililer, söz konusu işlemin 2023 depremi sonrasında ortaya çıkan acil konut ihtiyacını karşılamak amacıyla çok daha önceden başlatıldığını belirtti.

Hukuki süreçle ilgili olarak ise, yargı kararları doğrultusunda bazı usul eksikliklerinin giderildiği ve sürecin bu nedenle yeniden yayımlandığı, dolayısıyla yangın sonrası alınmış yeni bir kararın söz konusu olmadığı vurgulandı. Ayrıca mevzuat gereği uygulanan "İki Katı Kuralı" hatırlatılarak, orman sınırı dışına çıkarılan her bir alanın karşılığında, en az iki katı büyüklüğünde yeni bir alanın ormanlaştırılmak üzere tahsis edildiği bilgisi paylaşıldı.

