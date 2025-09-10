İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında 16 kişi serbest bırakıldı

İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında 16 kişi serbest bırakıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir'in Balçova ilçesindeki karakol saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 16'sı adliyeye sevk edildi. Yaşları 18'den küçük olan 16 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’nde dün sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda, iki polis şehit olmuş üç kişi de yaralanmıştı.

2 polisin şehit düştüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 16’sı adliyeye sevk edildi. Yaşları 18’den küçük olduğu belirtilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Polis karakolunun karşısındaki parkta bir süre bekleyen 16 yaşındaki kar maskeli saldırgan, karakol girişindeki nöbet yerine ateş açmıştı.

Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in evinden aşağı indiği, saldırganla çatışmaya girdiği, bu sırada şehit düştüğü bildirilmişti.

Polis merkezinde görevli polis memuru Ömer Amilağ, boynundan ağır yaralanırken, Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı bacağından yaralanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

