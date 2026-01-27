İzmir'deki dev operasyonda 9 şüpheli gözaltındayken firar etmiş!

Cumhuriyet tarihinin en nüyük narko operasyonu denilen ve İzmir merkezli 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı yapılan narkotik operasyonunda 641 şahıs gözaltına alınmıştı. 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonların ardından Ali Yerlikaya açıklama yapmış ve bu operasyonun Cumhuriyet tarihindeki en büyük narko operasyonu olduğunu belirtmişti.

SKANDALIN BÖYLESİ! 9 KİŞİ GÖZALTINDAYKEN FİRAR ETMİŞ

Gazeteci Tolga Şardan bugünkü yazısında yapılan dev operasyondaki skandalın detaylarını açıkladı. İzmir’de yapılan Narkokapan Operasyonu’nda dokuz şüphelinin gözaltındayken firar ettiği, sonrasında yapılan yakalamalar ile bunlardan sekizinin yakalandığı ancak bir kişiyi arama çalışmalarının halen devam ettiği ortaya çıktı.

Şardan söz konusu skandalın ardından idari soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. Aktarılan bilgilere göre İzmir Emniyeti'nde yeterli sayıda nezarethane olmadığından 300 kadar şüpheli İzmir’deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’nun (PMYO) spor salonunda gözaltında tutuldu.

DEV OPERASYONA GÖLGE DÜŞTÜ

Şardan'ın emniyet kaynaklarından edindiklerine göre bu sakndal böylesi operasyona göşge düşürdü.

Tolga Şardan'ın İzmir'de yaşanan skandala dair yazdığı ayrıntılar şu şekilde: