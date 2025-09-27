İzmir'⁬de ormanlık alanda hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çamurdere mevkisindeki ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen noktada pusu kuran ekipler, araziye gelen H.Ö’yü kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Malatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklama

68 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Alanın detaylı aramasında 68 kök Hint keneviri, 278 gram esrar ve ekimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise 0,54 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 43 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlı hakkında uyuşturucu madde yetiştirmek ve bulundurmak suçlarından adli soruşturma başlatıldı.