İzmir'⁬de ormanlık alanda hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

İzmir'⁬de ormanlık alanda hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
İzmir’in Menderes ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren H.Ö. isimli şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İzmir’in Menderes ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çamurdere mevkisindeki ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen noktada pusu kuran ekipler, araziye gelen H.Ö’yü kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Malatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklamaMalatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklama

68 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Alanın detaylı aramasında 68 kök Hint keneviri, 278 gram esrar ve ekimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

yeni-proje.jpg

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise 0,54 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 43 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlı hakkında uyuşturucu madde yetiştirmek ve bulundurmak suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Türkiye
Bodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi
Bodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi
Türkiye hepsinin gerisine düştü: Bangladeş, Hindistan, Zimbabve...
Türkiye hepsinin gerisine düştü: Bangladeş, Hindistan, Zimbabve...
Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi