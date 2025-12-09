İzmir'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

İzmir'in Bornova ilçesindeki metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle aksama meydana geldi. Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 istasyonları arasında sefer yapan tren, Bornova İstasyonu'nda henüz kesinleşmeyen bir sebeple raydan çıktı. Güvenlik önlemi olarak trendeki yolcular hemen tahliye edildi.

Olayın ardından İzmir Metro A.Ş. ekipleri bölgede derhal çalışma başlattı. Arızanın giderilmesi amacıyla Bornova ve Bölge istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı.

İZBETON davasında 3'üncü duruşma

GECİKMELİ SEFERLER VE ESHOT DESTEĞİ

Yaşanan aksama nedeniyle metro seferlerinde düzenleme yapıldı. Narlıdere Kaymakmaklık ile Sanayi istasyonları arasındaki seferler gecikmeli olarak sürdürülürken, Sanayi ile Evka 3 istasyonları arasında tren seferlerine tamamen ara verildi. İstasyonlara gelen ve seferlerin durduğunu öğrenen yolcular, ulaşım için otobüs duraklarına yönlendirildi, bu da duraklarda yoğunluğa neden oldu.

İzmir Metro A.Ş., sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda arızanın kaynağına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir."

Ekiplerin arızayı giderme çalışmaları bölgede devam ediyor.