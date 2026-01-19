İzmir'de ambulansa hız cezası!

İzmir’in en yoğun güzergahlarından biri olan Yeşildere Caddesi’nde, 98 kilometre hızla seyreden bir ambulansa trafik cezası kesilmesi tepkiyle karşılandı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün söz konusu cezayı görevli personele 'ödettirmeye' çalışması tartışmaları beraberinde getirdi.

"VATANDAŞI CEZALANDIRMAKTIR"

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ambulansların trafikteki özel statüsüne dikkat çekti. Doğruyol, ambulansların makam aracı olmadığını ve her an görev bilinciyle hareket ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Acil vakalara müdahale eden ambulanslara trafik cezası yazmak, vatandaşı cezalandırmaktır. İçerisinde hasta olmasa bile o ambulans ya bir vakaya yetişmeye çalışıyordur ya da görev bölgesine dönüyordur. Gecikilen her saniye, bir vatandaşın hayatına mal olabilir."

CEZANIN PERSONELE YANSITILMASINA TEPKİ

Sendika, kesilen trafik cezasının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doğrudan sağlık çalışanlarından tahsil edilmek istenmesini "çalışma şevkini kıran bir yaklaşım" olarak nitelendirdi. Sağlık çalışanlarının kendi canlarını hiçe sayarak hastaları yetiştirmeye çalıştığını belirten Doğruyol, bir yandan ambulansa yol vermeyenlere ceza yazılırken diğer yandan ambulansın kendisine ceza kesilmesinin büyük bir çelişki olduğunu savundu.

AMBULANSLAR BOŞKEN DE AYRICALIKLI MI?

Trafik mevzuatına göre geçiş üstünlüğü bulunan araçların bu hakkı sadece görev halindeyken kullanabileceği belirtilse de; Doğruyol, ambulansların istasyonlarına dönüş sürecinin de acil müdahale zincirinin bir parçası olduğunu, dolayısıyla anormal bir durum saptanmadığı sürece bu araçlara hız cezası yazılmaması gerektiğini ifade etti.