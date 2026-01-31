İzmir'de acı olay! Sahile vurmuş erkek çocuk cesedi bulundu! Düzensiz göçle bağlantılı kaza mı?

İzmir'in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'ndeki sahile vurmuş çocuk cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

5-6 YAŞLARINDA BİR ERKEK ÇOCUĞUNA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde cesedin, 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çocuğun kimliği ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

DÜZENSİZ GÖÇLE BAĞLANTILI KAZA MI?

Kimliği henüz belirlenemeyen küçük çocuğun, bir süredir denizde olduğu tahmin ediliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ekipler çocuğun düzensiz göçle bağlantılı bir deniz kazasında hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

AKILLARA "AYLAN BEBEK" GEDİ

Bodrum'da 14 kişinin bulunduğu fiber teknenin 2 Eylül 2015'te batması sonucu Suriyeli Aylan bebeğin de arasında olduğu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, Aylan bebeğin cansız bedeni Akyarlar Mahallesi'ndeki Fenerburnu sahiline vurmuştu.

Ailesiyle birlikte bindikleri fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Aylan bebeğin cansız bedeni Akyarlar Mahallesi'ndeki Fenerburnu sahiline vurmuştu. (2 Eylül 2015)

Yaşanan olayda Aylan bebeğin sahile vurmuş cansız bedeni, akıllara kazınan bir acı olarak kaldı.