İzmir'de 102 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilen lastik bot durduruldu.

Ekiplerce, bottaki 2'si çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, durdurdukları botta 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında da lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bottan 3'ü çocuk 41 düzensiz göçmen çıkarıldı.

Öte yandan Çeşme ilçesinde kara üzerinde yürütülen operasyonda, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Kolluk Destek timleri tarafından 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.