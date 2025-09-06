İzmir'de 102 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 102 düzensiz göçmen yakalandı
Yayınlanma:
İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde 102 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında...

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilen lastik bot durduruldu.

Ekiplerce, bottaki 2'si çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, durdurdukları botta 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında da lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bottan 3'ü çocuk 41 düzensiz göçmen çıkarıldı.

Öte yandan Çeşme ilçesinde kara üzerinde yürütülen operasyonda, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Kolluk Destek timleri tarafından 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Türkiye
Yerlikaya duyurdu: 1 polis memuru şehit oldu
Yerlikaya duyurdu: 1 polis memuru şehit oldu
TELE1'in ekran karartma cezası sona erdi
TELE1'in ekran karartma cezası sona erdi
Yağış bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar suyla doldu
Yağış bir anda bastırdı: Cadde ve sokaklar suyla doldu