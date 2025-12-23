İzmir ve Adıyaman'da DHKP/C operasyonu: 27 gözaltı

Yayınlanma:
İzmir merkezli iki ilde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON İZMİR VE ADIYAMAN'DA EŞ ZAMANLI DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik bugün İzmir ve Adıyaman’da eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar, 1 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

