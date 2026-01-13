İzmir açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı
Yayınlanma:
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Saman balyalarının arasından kaçak göçmenler çıktıSaman balyalarının arasından kaçak göçmenler çıktı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, kaçak göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirildi.

2'Sİ ÇOCUK 29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk toplam 29 düzensiz göçmen ekiplerce durdurularak yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanması ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Türkiye
Mersin'de binlerce sentetik ecza ele geçirildi
Mersin'de binlerce sentetik ecza ele geçirildi
Malatya’da ruhsatsız silah operasyonu
Malatya’da ruhsatsız silah operasyonu
Çocukların Atatürk hassasiyeti kameraya yansıdı: Büstün üstündeki karları elleriyle temizlediler
Çocukların Atatürk hassasiyeti kameraya yansıdı: Büstün üstündeki karları elleriyle temizlediler