İzmir açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, kaçak göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirildi.

2'Sİ ÇOCUK 29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk toplam 29 düzensiz göçmen ekiplerce durdurularak yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanması ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.