İtalyan lisesinde ders zili grev için çalacak

Özel İtalyan Lisesi’nde Tez-Koop-İş Sendikası ile işveren arasında süren TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine alınan grev kararı bugün saat 12.30’da başlıyor. Sendika, ücret eşitsizliğine karşı mücadelenin talepler karşılanana kadar süreceğini belirtti.

İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından biri olan Özel İtalyan Lisesi’nde, Tez-Koop-İş Sendikası ile okul yönetimi arasında süredir devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İşverenin uzlaşmaya yanaşmaması üzerine süreç grev noktasına taşındı.

Yeni dönemin ilk ders zilinin çalmasının ardından bugün saat 12.30 itibarıyla okulda grev uygulaması başlayacak.

"ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ" TEPKİSİ

Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube tarafından yapılan açıklamada, üyelerin talepleri karşılanana kadar okul önünde sürdürülecek direnişin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, “Bu grev; aynı okulda ücret adaletsizliğine, ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşıdır. Bu grev; okul yönetiminin uzlaşmaz tutumuna karşıdır. Mücadelemiz kazanımla sonuçlanana ve Türk öğretmenler için adalet yerini bulana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

