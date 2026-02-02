İtalyan lisesinde ders zili grev için çalacak

İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından biri olan Özel İtalyan Lisesi’nde, Tez-Koop-İş Sendikası ile okul yönetimi arasında süredir devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İşverenin uzlaşmaya yanaşmaması üzerine süreç grev noktasına taşındı.

İtalyan Lisesinde öğretmenler greve çıktı: Hak arayana soruşturma!

Yeni dönemin ilk ders zilinin çalmasının ardından bugün saat 12.30 itibarıyla okulda grev uygulaması başlayacak.

"ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ" TEPKİSİ

Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube tarafından yapılan açıklamada, üyelerin talepleri karşılanana kadar okul önünde sürdürülecek direnişin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, “Bu grev; aynı okulda ücret adaletsizliğine, ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşıdır. Bu grev; okul yönetiminin uzlaşmaz tutumuna karşıdır. Mücadelemiz kazanımla sonuçlanana ve Türk öğretmenler için adalet yerini bulana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.