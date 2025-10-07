İtalya Savunma Bakanlığı heyeti Baykar'ı inceledi

İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto ve beraberlerindeki heyet, Baykar’ın geliştirdiği savunma teknolojilerini yerinde inceledi.

İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar’ın Tekirdağ ve İstanbul’daki tesislerine yaptığı ziyaret kapsamında, yüksek teknolojiye sahip insansız hava araçlarının kabiliyetlerini yerinde görme fırsatı buldu. Ziyarette, İtalyan savunma sanayii devi Leonardo’nun yöneticileri de yer aldı.

Heyete, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci eşlik etti.

ÇORLU’DA UÇUŞ VE ATIŞ GÖSTERİMİ

Heyetin ilk durağı, Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi oldu. Burada düzenlenen özel gösterimde Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı uçuş gerçekleştirdi. Gösteri sırasında Bayraktar TB3, ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L mühimmatlarıyla başarılı bir atış icra etti.

Çorlu’daki programın ardından heyet, İstanbul’daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti. Burada yapılan sunumlarda, Baykar’ın devam eden projeleri ve geleceğe dönük teknolojik vizyonu hakkında kapsamlı bir brifing verildi.

Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından heyetin İstanbul’dan ayrılmasıyla sona erdi.