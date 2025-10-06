İstanbul'un Kurtuluşu’nun 102. yılı Taksim'de törenle kutlandı

İstanbul'un 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi bir törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923'te kurtarılmasının yıldönümü etkinliği, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sırasıyla İstanbul Valisi Davut Gül, Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan, temsil ettikleri kurumlar adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

İBB BAŞKANVEKİLİ ASLAN: İSTANBUL’A HİZMET ETMEK EN BÜYÜK ONURDUR

Törenin ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Anıt Özel Defteri’ne yazdığı mesajı okudu. Aslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fatih Sultan Mehmet Han’ın bizlere emaneti İstanbul’un, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü tüm kalbimle kutluyorum. Aziz İstanbul; 6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girene kadar tam 4 yıl 10 ay 23 gün işgal altında kaldı. İstanbul’un işgali, milletimizin bağrında çok derin yaralar açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının onurlu istiklâl mücadelesi sonucunda milletimizin yaşadığı bu büyük acı son buldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Onların kanları ve canlarını ortaya koyarak işgalden kurtardığı İstanbul’u korumak, bu muhteşem kente en iyi hizmeti sunmak en büyük sorumluluğumuzdur. İstanbul’a hizmet etmek bizim için en büyük onurdur. Allah, bu güzel kente ve bu aziz millete bir kez daha böyle büyük acılar yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu kutlu olsun.”

VALİ GÜL: İSTANBUL RUHUNA VE KİMLİĞİNE YENİDEN KAVUŞTU

İstanbul Valisi Davut Gül de, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Vali Gül, mesajında kurtuluşun sadece fiziki bir olay olmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"6 Ekim 1923, sadece işgalci gücün şehri terk ettiği bir gün değildir. O gün; Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti, milletimizin gözbebeği İstanbul’un ruhuna ve kimliğine yeniden kavuştuğu gündür. Ay yıldızlı bayrağımızın bu topraklarda sonsuza dek dalgalanacağının ilan edildiği gündür. Bugün bizlere düşen, her karışı şehitler barındıran bu aziz şehri aynı ruh ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Medeniyetleri buluşturan kadim şehrimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı’nda Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum. İstanbul’un kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun!”

Resmi tören, kent genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve İBB Mehteran Takımı’nın dinletisiyle sona erdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

