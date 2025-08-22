İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Prof.Dr. Üşümezsoy, kendi adına Adalar fayının gerildiğine dair yapılan haberleri sosyal medya üzerinden yalanladı. Adalar fayında bir gerilimin olmadığını belirtti.

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy gerilim altındaki Adalar fayı iddialarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Üşümezsoy hakkında çıkan haberleri şu ifadelerle yalanladı:

"Adalar fayı 10 milyon yıldan beri çalışmıyor, en az 5 milyon yıldan beri ölü bir fay. İnternette çıkan haberlerle alakam yok öyle bir açıklamam yok."

Şener Üşümezsoy'dan Adalar fayına ilişkin yeni açıklama

Üşümezsoy, Adalar fayına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı videolu açıklamada ise şu sözleri dile getirdi:

"1999 depreminden sonra herkes "Fay, Adalar'dan geçecek ve kıracak" dedi. Ama zamanla ortaya çıktı ki Adalar fayı öyle sanıldığı gibi bir fay değildir. Marmara’da asıl aktif olan fay, Yalova açıklarından geçen Güney Marmara fay hattıdır.

Ben yıllardır şunu söylüyorum: Marmara’da herkes Adalar civarında deprem beklerken, ben “Düzce’de stres birikiyor” demiştim. Yine herkes “Adalar’da kırılma olacak” derken, ben “Kumburgaz çukurundaki fay kırılacak” dedim ve 23 Nisan depreminin ardından bu öngörüm doğrulandı.

Adalar fayının devamı olan, Tuzla’dan başlayıp Zeytinburnu’na kadar uzandığı iddia edilen hat doğrudur ama bu hat üzerinde şu an stres birikimi yoktur. O yüzden de "Avcılar fayı" olarak adlandırılan bölgede ciddi bir tehlike söz konusu değildir."

