İstanbul'un göbeğinde 100 dolar için rehin kaldılar! "Bizi böcek yerine koydular"

Rusya’nın Tuapse Limanı’ndan İstanbul Haydarpaşa Limanı’na feribotla gelen 95 Türk TIR şoförü, araçlarında “kahverengi kokarca böceği” görüldüğü gerekçesiyle limanda dört gündür bekletiliyor. Liman yetkilileri, böcek şüphesi nedeniyle araçların karantinaya alındığını, ilaçlama işlemi yapılmadan çıkışa izin verilmeyeceğini bildirdi.

"BİZİ BÖCEK YERİNE KOYDULAR"

Şoförlerden Mehmet Selçuk, 100 dolarlık bir ilaç ücreti nedeniyle 'rehin' tutulduklarını iddia etti.

Selçuk, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“Şimdi biz Rusya Tozi'den geldik. Tabii orada bu böcek olan ev biraz fazla olduğu için gemiyle geldik. Böcekleri fazlaydı. Burada limana indik arabadan. Böcekler görünmeye başladı. Görününce dediler ki bize, 'çıkış hatta arabalarımız tek tek mühürlendi'. Her şeyimiz onaylandı, çıkış vermediler bize.”

İlaçlama sürecinin insan sağlığına zarar verdiğini savunan Selçuk, şunları söyledi:

“Araçlar ilaçlanacak muhabbeti oldu. Tamam dedik. Karantinaya aldılar, daha doğrusu bizi buraya aldılar. Bir iki gün bekledik. İlaçladılar, hatta kabinin içerisini de ilaçladılar. Biz de o yatağın içerisinde yattık o ilaçlanan yerde. Yani affedersin de biz o böceklerin yerine de bizi koydular. Hiç kimse bize olumlu bir şey söylemedi. Boğdu bizi, astımı olanları boğdu.”

"ARABA BAŞI 100 DOLAR İSTİYORLAR"

Selçuk, aynı gemiyle gelen başka araçların gönderildiğini, ancak kendilerinin limanda tutulmaya devam ettiğini söyledi:

“Asıl mevzu bu; işte bizi götüren gemiyi ilaçladılar. Apar topar, dün akşam gemiyi yüklediler, gönderdiler. Onu gönderdiler, biz hâlâ buradayız. 95 tane tırız burada. Tutmuşlar bizden yüzer dolar, araba başı ilaç parası istiyorlar.”

Şoförler, ilaçlama için araç başı 100 dolar ücret istendiğini, evraklarında hiçbir sorun olmadığını ve bekletildikleri her gün için ayrıca park ücreti ödediklerini belirtti.