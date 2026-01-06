İstanbul'un 2 ilçesine yarın saatlerce su verilmeyecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Fatih ve Zeytinburnu'ndaki bazı mahallelere 12 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.