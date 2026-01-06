İstanbul'un 2 ilçesine yarın saatlerce su verilmeyecek!

İstanbul'un 2 ilçesine yarın saatlerce su verilmeyecek!
Yayınlanma:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Fatih ve Zeytinburnu'ndaki bazı mahallelere 12 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Küçük Çamlıca-Salacak isale hattının Salacak mevkisindeki arıza için onarım çalışması yapılacak.

su-kesintisi.jpg

SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER

Çalışmalar kapsamında, yarın saat 10.00-22.00 arasında Fatih'te Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Molla Gürani, Mevlanakapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisiAnkara'nın 5 ilçesinde su kesintisi

Zeytinburnu'nda da aynı saatler arasında Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam ve Merkez Efendi mahallelerine su verilmeyecek.

Kaynak:AA

