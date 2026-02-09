İstanbul’da haftanın ilk günüyle birlikte milyonlarca kişi elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. BEDAŞ, 9 Şubat 2026 Pazartesi tarihine ait planlı kesinti takvimlerini duyurdu.

Altyapı yenileme, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilerin, kentin çok sayıda ilçesini etkilemesi beklenirken, özellikle Avrupa Yakası’ndaki bazı bölgelerde kesinti süresinin 8–9 saate kadar çıkabileceği ifade edildi.

9 ŞUBAT’TA İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MI?

BEDAŞ’ın paylaştığı planlı kesinti takvimine göre, 9 Şubat 2026 tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde, belirlenen saat dilimlerinde elektrik kesintileri uygulanacak. İlçe ve mahalle bazında yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından elektriğin kademeli olarak yeniden sağlanacağı belirtildi.

AVRUPA YAKASI’NDA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 19 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Elektrik kesintisi nedeniyle metro ve tren seferleri durdu

Sarıyer, Eyüpsultan ve Sultangazi’nin de aralarında bulunduğu birçok ilçede kesintilerin sabah saatlerinden itibaren başlayacağı, bazı mahallelerde ise sürenin 9 saate kadar uzayabileceği belirtildi. Yetkililer, çalışmaların altyapıyı güçlendirmek ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek olası arızaların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Kesintiden etkilenecek ilçeler şu şekilde:

• Arnavutköy

• Beyoğlu

• Fatih

• Sarıyer

• Esenyurt

• Beylikdüzü

• Kağıthane

• Küçükçekmece

• Bayrampaşa

• Eyüpsultan

• Büyükçekmece

• Bahçelievler

• Şişli

• Gaziosmanpaşa

• Bağcılar

• Beşiktaş

• Güngören

• Avcılar

• Zeytinburnu

ANADOLU YAKASI’NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MI?

Anadolu Yakası’nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Kesinti saatleri ve etkilenen sokaklar, resmi sorgulama ekranı üzerinden anlık olarak kontrol edilebiliyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektriğin yeniden sağlanacağı saat, kesintinin yaşandığı ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteriyor.

Yetkililer, bakım ve onarım çalışmalarının planlanandan erken tamamlanması durumunda elektriğin daha önce verilebileceğini ifade ediyor. En güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama ekranlarının düzenli olarak takip edilmesi tavsiye ediliyor.

AYEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, bulundukları bölgede elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmadığını AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama sayfaları üzerinden il, ilçe ve mahalle bilgilerini girerek kolayca kontrol edebiliyor. Bu ekranlarda kesintinin gerekçesi ile birlikte başlangıç saati ve tahmini bitiş zamanı ayrıntılı olarak paylaşılıyor.

Güncel bilgiler için AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranlarının düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor.

AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama için aşağıda yer alan linke tıklayın. Ardından yaşadığınız il, ilçe, bucak, belde, mahalle, sokak gibi bilgileri girin ve "sorgula" butonuna basın. Ekranda, yaşadığınız yerde elektrik kesintisi var mı yok mu görebilirsiniz.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL ÖĞRENİLİR?

BEDAŞ üzerinden elektrik kesintisi bilgisi almak için öncelikle ilgili bağlantıya girin. Açılan sayfada il ve ilçe bilgilerini seçtikten sonra “Sorgula” butonuna tıklayın. Tarih alanından “9 Şubat” seçimini yaparak bulunduğunuz bölgede elektrik kesintisi olup olmadığını detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI