İstanbullulara toplu taşıma müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu İETT, yolcu konforunu artırmak amacıyla kent genelinde 2 bin 243 kapalı durak ve 305 akıllı durağı daha hizmete aldı.

İETT’nin günlük sefer sayısı 64 bine, yolcu sayısı ise 5 milyonun üzerine çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, toplu ulaşımda konforu artırmak amacıyla durak yatırımlarına hız verdi. Kent genelinde 2 bin 243 modern kapalı durak ve 305 akıllı durak daha hizmete alınırken, bu sayede hem yolcu konforu hem de erişilebilirlik standartları yükseltildi.

HER İLÇEYE EŞİT HİZMET, HER SEFERDE DAHA İYİYE

İETT, İstanbul’un her ilçesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan yatırımlar ve planlamalar sonucunda günlük sefer sayısı 64 bin adede, bir günde gerçekleştirilen yolculuk sayısı ise 5 milyonun üzerine çıkarıldı.

İETT, artan kapasiteye rağmen hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

MODERN KAPALI DURAKLARLA DAHA KONFORLU YOLCULUK

İETT, açık durumda olan ve yağış ile güneş gibi hava koşullarında yolcuların bekleme konforunu azaltan durakları modernleştirerek 2 bin 243 yeni kapalı durağı devreye aldı.

Yeni duraklarda oturma alanı ve koruyucu yapı tasarımları sayesinde yolcular daha güvenli ve konforlu bir şekilde toplu taşımayı bekleyebiliyor.

ENGELSİZ ERİŞİM İÇİN 305 YENİ AKILLI DURAK

Engelli ve yaşlı yolcuların toplu ulaşım hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesi amacıyla, son bir yıl içinde 305 yeni akıllı durak daha hizmete girdi.

Bu duraklarda sesli anons sistemi, dijital bilgilendirme ekranı ve Braille (kabartma) alfabesi bulunuyor. İstanbul genelinde akıllı durak sayısı bin 161’e yükselmiş durumda.

İETT: KONFORLU VE ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İETT, yalnızca sefer sırasındaki değil, sefer öncesindeki yolculuk deneyimini de geliştirmeyi hedefliyor. Kurum, İstanbul’un her noktasında vatandaşların konforlu, güvenli ve erişilebilir ulaşım hizmetlerinden faydalanabilmesi için durak yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı.