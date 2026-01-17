İstanbul'da yine taksici skandalı! Engelli bireyleri görünce aileyi arabadan indirdi

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TGV 83 plakalı taksinin şoförü, yol kenarında bekleyen ailenin iki üyesine seslenerek, trafik yoğunluğu nedeniyle "Bağdat Caddesi'ne gitmeyecekseniz gelin" dedi. Ailenin farklı bir adrese gideceğini belirtmesi üzerine şoför yolculuğu kabul etti ve iki kişi araca bindi.

ENGELLİ BİREYLERİ GÖRÜNCE FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Araçtaki kişiler, AVM içinde bulunan ailedeki diğer iki kişiyi de çağırdı. Gelen aile üyelerinin binmesiyle birlikte, şoför aracın kalabalık olduğunu öne sürdü. Aralarında 2 engelli bireyin de bulunduğu 4 kişilik aile, şoförün "4-5 kişi oldunuz" şeklindeki itirazı üzerine zorla araçtan indirildi.

SKANDAL ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, taksi şoförünün en başta güzergah pazarlığı yaptığı ve aile tamamlanınca yolculuğu reddettiği net bir şekilde görüldü. Ailenin yaşadığı mağduriyet sosyal medyada büyük tepki çekerken, ilgili birimlerin söz konusu taksiciyle ilgili inceleme başlatması bekleniyor.