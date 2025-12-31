İstanbul'da yeni yıl heyecanı: Kadıköy doldu Nişantaşı boş kaldı

Yılbaşı kutlamaları için İstanbul'un birçok noktasında süren hazırlıklar devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de de güvenlik önlemlerini artırdı. Yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar Kadıköy Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da yeni yıla özel ulaşım düzenlemesi: Ek seferler yapılacak

Yeni yılı Bakırköy'de kutlamak isteyenler ise Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar, yılbaşına saatler kala burada fotoğraf çektirdi.

NİŞANTAŞI'NDA SÜSLENEN SOKAKLAR BOŞ KALDI

Şişli'nin işlek caddelerinden olan Nişantaşı sokakları süslenip ışıklandırıldı. Yeni yıla Nişantaşı'nda girmek isteyenler bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan Nişantaşı sokaklarının boş kalması dikkat çekti.