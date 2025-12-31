İstanbul'da yeni yıl heyecanı: Kadıköy doldu Nişantaşı boş kaldı

Yayınlanma:
Yeni yıla saatler kala İstanbul'un eğlence noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Kadıköy'de yoğunluk oluşurken, Nişantaşı sokaklarının boş kalması ise dikkat çekti. Polis ekipleri yoğun noktalarda önlem aldı.

Yılbaşı kutlamaları için İstanbul'un birçok noktasında süren hazırlıklar devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de de güvenlik önlemlerini artırdı. Yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar Kadıköy Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yeni yılı Bakırköy'de kutlamak isteyenler ise Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar, yılbaşına saatler kala burada fotoğraf çektirdi.

NİŞANTAŞI'NDA SÜSLENEN SOKAKLAR BOŞ KALDI

Şişli'nin işlek caddelerinden olan Nişantaşı sokakları süslenip ışıklandırıldı. Yeni yıla Nişantaşı'nda girmek isteyenler bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan Nişantaşı sokaklarının boş kalması dikkat çekti.

yeni-proje-10.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
