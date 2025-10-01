İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı!

İstanbul’da mesai saatlerinin sona ermesi ve okulların dağılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu kent genelinde artış gösterdi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu bölgelerinde trafik yoğunluğu köprü girişine kadar uzandı. Merter, Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü’nde ise her iki istikamette sürücüler ağır seyrediyor. Avcılar ve Küçükçekmece’de ise Ankara istikametinde trafik akıcı seyrederken, Edirne istikametinde yoğunluk devam ediyor.

TEM Otoyolu’nda Kemerburgaz ayrımında başlayan trafik, Hasdal, Seyrantepe ve Maslak bölgelerinde durma noktasına gelirken, Mahmutbey Gişeleri’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Altunizade’den Ümraniye’ye kadar yoğunluk yaşanıyor. Acıbadem’den Ataşehir’e uzanan trafikte araçlar ağır ilerliyor, Edirne istikametinde Sancaktepe’den Ümraniye’ye kadar da benzer bir durum gözlemlendi. Kartal, Pendik ve Tuzla arasındaki ana arterlerde de trafik akışı yavaş.

TOPLU TAŞIMA DA KİLİTLENDİ

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar da yoğunlukla karşı karşıya kaldı. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu’nda Dudullu’dan başlayan trafik Çamlıca Gişeleri’ne kadar sürdü.

YOĞUNLUK YÜZDE 83'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e çıktı. Avrupa Yakası’nda bu oran yüzde 85’e ulaşırken, Anadolu Yakası’nda yüzde 80 seviyesinde seyretti. Yetkililer, sürücülere dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.