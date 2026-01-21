İstanbul'da trafik devam ediyor! İşte son durum...

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %74'e çıktı. Yoğunluk Avrupa Yakası’nda %71, Anadolu Yakası’nda %78 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) paylaştığı güncel verilere göre, şehir genelinde trafik yoğunluğu akşam saatleri itibarıyla %74 seviyesine ulaşarak sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor.

Özellikle mesai bitimiyle birlikte ana arterlerde araç kuyrukları kilometrelerce uzarken, ulaşım hızı pek çok noktada minimum seviyeye indi.

trafik-haritasi-74.png

KÖPRÜ GİRİŞLERİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Harita verileri incelendiğinde, yoğunluğun merkez üssünün her iki yakayı birbirine bağlayan köprüler ve bağlantı yolları olduğu görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik durma noktasına gelirken, Avrupa Yakası’nda Şişli, Beşiktaş ve Bağcılar hattında kırmızıya boyanan yollar sürücülerin sabrını zorluyor. Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe güzergâhları ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

