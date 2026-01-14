İstanbul'da su tüketiminde tarihi rekor!

İstanbul'da geçen yıl 1 milyar 173 milyon 331 bin 21 metreküple, kentin en yüksek hacimli barajı olan Ömerli Barajı’nın yaklaşık 5 katı büyüklüğünde su tüketimiyle yıl bazında tüm zamanların rekoru kırıldı.

İstatistiklere göre su kullanımında iki yaka arasında belirgin bir fark görüldü. Toplam tüketimin 767 milyon metreküpten fazlası (%65,43) Avrupa Yakası’nda gerçekleşirken, Anadolu Yakası’nda bu miktar 405 milyon metreküp (%34,57) seviyesinde kaldı. 2025 yılı itibarıyla İSKİ'nin hizmet verdiği toplam abone sayısı ise 7 milyon 6 bin 823 olarak kayıtlara geçti.

SUYUN KAYNAĞI: MELEN VE YEŞİLÇAY BAŞROLDE

İstanbul’un artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla barajların yanı sıra dış kaynaklardan da yoğun şekilde faydalanıldı. Bu kapsamda tüketilen suyun kaynak dağılımına bakıldığında; 470 milyon 214 bin 817 metreküpü Melen Hattı'ndan, 456 milyon 88 bin 581 metreküpü barajlardan, 97 milyon 300 bin 839 metreküpü ise Yeşilçay'dan temin edildi. İhtiyaç duyulan suyun geri kalan kısmı ise Istrancalar’daki dereler ve yer altı kuyularından sağlandı.

ZİRVE 24 TEMMUZ’DA GÖRÜLDÜ

Yılın en yüksek günlük su tüketimi, yaz sıcaklarının etkisiyle 24 Temmuz günü 3 milyon 750 bin 829 metreküp ile gerçekleşti. En düşük tüketim ise 31 Mart tarihinde 2 milyon 652 bin 128 metreküp olarak ölçüldü. Kentin günlük ortalama su ihtiyacı ise 3,2 milyon metreküpün üzerinde seyretti.

BARAJ DOLULUK ORANLARI VE YAĞIŞ

2025 yılı içinde baraj doluluk oranlarında büyük dalgalanmalar yaşandı. Nisan ayında %82,36 ile en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı, Aralık ayında %17,12'ye kadar gerileyerek kritik seviyeleri gördü. Yıl boyunca baraj havzalarına düşen toplam yağış miktarı ise 619,95 milimetre olarak kaydedildi.